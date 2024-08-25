Умер экс-тренер «Штутгарта» и «Байера» Даум. У 70-летнего специалиста был рак

Теги Байер Айнтрахт Франкфурт Штутгарт бундеслига Германия Фенербахче Бешикташ высшая лига Турция Аустрия высшая лига Австрия происшествия Кристоф Даум Кельн Футбол

Кристоф Даум скончался в возрасте 70 лет.

У бывшего главного тренера «Штутгарта», победившего в Бундеслиге в сезоне-1991/92, был диагностирован рак в октябре 2022 года.

Сегодня стало известно о смерти 70-летнего тренера.

В качестве тренера Даум становился чемпионом Германии со «Штутгартом», трижды был чемпионом Турции с «Бешикташем» и «Фенербахче» и чемпионом Австрии с «Аустрией». Также он работал в «Кельне», «Байере» и «Айнтрахте».

26 комментариев
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Это при нём Байер упустил чемпионство в 2000 году в последнем туре, проиграв Унтерхахингу в игре, где устраивала даже ничья, да ещё и Баллак свои ворота поразил. Харизматичный был мужик, если б не кокаиновое дело, он бы и сборную тогда принял, и как вариант вполне возможно и Баварию после Хитцфельда.
+37
-1
+36
RIP…
Колоритный был тренер
+11
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Соболезную родным и близким покойного. Жаль мужика.
+7
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+3
Ответ t68m9gk2h2
Помню его в Байере , но чемпионство разве при нем упустили ? Не при Топмёллере ?
Топмеллер был позже. Байер чемпионство упускал не единожды.
+3
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+3
Ответ Александра Дежина
Комментарий удален модератором
Как можно вообще шутить над этим? Что за люди...
+6
-3
+3
Ответ Александра Дежина
Комментарий удален модератором
здравствуйте Евгений ваганыч
+3
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+3
могли бы фото прикрепить.
+2
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+2
Да, быстро люди сгорают. Человечество должно победить рак рано или поздно,, лучше б этим занимались чем бессмысленным дроностроением
+2
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Царство небесное 🙏🙏🙏
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Ответ валя_стакан
Сильный тренер, какой то клуб его даже в Россию хотел привезти в начале 2000х
В Шахтер Донецк точно хотели.
+1
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Ответ Football Forever
Топмеллер был позже. Байер чемпионство упускал не единожды.
Нет. Клаус Топмелер был тогда тренером.
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Ответ Я всех их сделал
Это при нём Байер упустил чемпионство в 2000 году в последнем туре, проиграв Унтерхахингу в игре, где устраивала даже ничья, да ещё и Баллак свои ворота поразил. Харизматичный был мужик, если б не кокаиновое дело, он бы и сборную тогда принял, и как вариант вполне возможно и Баварию после Хитцфельда.
Вовсе нет.
Тренером был Клаус Топмеллер.
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Жаль
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Соболезную, помню его мужик с усами и как тренера Баера
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Светлая память…
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Топмеллер ,Хитцвельдт,Даум, с этими тренерами ассоциировался немецкий футбол двухтысячных годов 😔
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Его Байер был классным.
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Ответ Александра Дежина
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Александра Дежина
за что?
За беспросветную тупость!
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Ответ Я всех их сделал
Это при нём Байер упустил чемпионство в 2000 году в последнем туре, проиграв Унтерхахингу в игре, где устраивала даже ничья, да ещё и Баллак свои ворота поразил. Харизматичный был мужик, если б не кокаиновое дело, он бы и сборную тогда принял, и как вариант вполне возможно и Баварию после Хитцфельда.
Помню его в Байере , но чемпионство разве при нем упустили ? Не при Топмёллере ?
0
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Сильный тренер, какой то клуб его даже в Россию хотел привезти в начале 2000х
0
0
0
Ответ Я всех их сделал
Это при нём Байер упустил чемпионство в 2000 году в последнем туре, проиграв Унтерхахингу в игре, где устраивала даже ничья, да ещё и Баллак свои ворота поразил. Харизматичный был мужик, если б не кокаиновое дело, он бы и сборную тогда принял, и как вариант вполне возможно и Баварию после Хитцфельда.
при Топмёллере
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Колоритный мужик с усами был
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Ответ Я всех их сделал
Это при нём Байер упустил чемпионство в 2000 году в последнем туре, проиграв Унтерхахингу в игре, где устраивала даже ничья, да ещё и Баллак свои ворота поразил. Харизматичный был мужик, если б не кокаиновое дело, он бы и сборную тогда принял, и как вариант вполне возможно и Баварию после Хитцфельда.
Помню он сам, добровольно сдал волосы для экспертизы. Когда узнали что результат положительный, мне показалось что Даум сам был в шоке.
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Комментарий удален модератором
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