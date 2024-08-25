Умер экс-тренер «Штутгарта» и «Байера» Даум. У 70-летнего специалиста был рак

Кристоф Даум скончался в возрасте 70 лет.

У бывшего главного тренера «Штутгарта», победившего в Бундеслиге в сезоне-1991/92, был диагностирован рак в октябре 2022 года.

Сегодня стало известно о смерти 70-летнего тренера.

В качестве тренера Даум становился чемпионом Германии со «Штутгартом», трижды был чемпионом Турции с «Бешикташем» и «Фенербахче» и чемпионом Австрии с «Аустрией». Также он работал в «Кельне», «Байере» и «Айнтрахте».