Мостовой о Хвиче в «ПСЖ»: «Дебют удался, он будет одной из звезд этой команды, уверен. Интересно, кого предпочтет Энрике – его или Барколя»

Александр Мостовой оценил дебют Хвичи Кварацхелии за «ПСЖ».

В своем первом матче за парижский клуб Хвича отметился голевой передачей на Усмана Дембеле. Встреча 19-го тура Лиги 1 против «Реймса» завершилась вничью (1:1).

«Переход Хвичи в «ПСЖ » – просто фантастика! Еще вчера он играл в РПЛ, а уже сейчас выступает за один их лучших клубов Европы. Ему можно пожелать только удачи – дебют удался.

Главное, чтобы он постоянно играл, ведь на его позиции есть еще и Барколя . Интересно, кого предпочтет Энрике . Уверен, Хвича будет одной из звезд этой команды», – сказал бывший полузащитник сборной России.