Мостовой о Хвиче в «ПСЖ»: «Дебют удался, он будет одной из звезд этой команды, уверен. Интересно, кого предпочтет Энрике – его или Барколя»
Александр Мостовой оценил дебют Хвичи Кварацхелии за «ПСЖ».
В своем первом матче за парижский клуб Хвича отметился голевой передачей на Усмана Дембеле. Встреча 19-го тура Лиги 1 против «Реймса» завершилась вничью (1:1).
«Переход Хвичи в «ПСЖ» – просто фантастика! Еще вчера он играл в РПЛ, а уже сейчас выступает за один их лучших клубов Европы. Ему можно пожелать только удачи – дебют удался.
Главное, чтобы он постоянно играл, ведь на его позиции есть еще и Барколя. Интересно, кого предпочтет Энрике. Уверен, Хвича будет одной из звезд этой команды», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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