«АПЛ – лучшая лига в мире, но нет судей топ-уровня. Пора задуматься о приглашении их из-за границы». Экс-арбитр Хэкетт про судейство в АПЛ

Кит Хэкетт оценил уровень работы судей в АПЛ.

«В мое время, даже когда я возглавлял PGMOL (организация отвечает за судейство в английском футболе – Спортс’‘), я потратил 5 миллионов фунтов на повышение уровня судейства. Сейчас эта сумма превышает 33 миллиона.

Так что проблема не в финансах. Есть арбитры в нынешнем списке, которые, будь я руководителем, в нем бы не оказались – они просто недостаточно хороши.

Я часто говорю: игрок уровня Чемпионшипа – не игрок уровня Премьер-лиги. Разница очевидна. В судействе то же самое: нужно быть на самом высоком уровне.

А у нас всего два-три арбитра, которых я действительно считаю соответствующими топ-уровню – таким, как Джек Тэйлор, Гордон Хилл, Джордж Кортни. К сожалению, уровень английского судейства сейчас находится в упадке.

Это поднимает важный вопрос. У нас лучшая лига в мире. У нас лучшие игроки. Но у нас нет лучших судей.

Пора задуматься о приглашении арбитров из-за границы. Нужно привозить их, давать возможность судить матчи, а затем отправлять обратно. Думаю, сейчас мы на той стадии, когда это необходимо», – заявил экс-арбитр АПЛ.

В этом сезоне в АПЛ работали 22 разных арбитра, но лишь один из них – иностранец. Австралиец Джарред Джиллетт отсудил шесть матчей. Он является судьей чемпионата Англии с 2021 года и лишь вторым арбитром в истории лиги, родившимся за пределами Великобритании.

