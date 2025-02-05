  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Другие лиги по всему миру смотрят на судей в Англии как на ролевую модель. Никто не недооценивает значимость одной ошибки, но я вижу прогресс в результатах». Директор АПЛ Скоулз о ВАР
7

«Другие лиги по всему миру смотрят на судей в Англии как на ролевую модель. Никто не недооценивает значимость одной ошибки, но я вижу прогресс в результатах». Директор АПЛ Скоулз о ВАР

Директор АПЛ по футболу Тони Скоулз позитивно высказался о применении ВАР.

«Отзывы, которые я получаю, говорят о том, что подавляющее большинство клубов признают значительный прогресс в этой области.

Другие лиги по всему миру смотрят на судей в Англии, и, конечно, на ВАР и судей ВАР в этой стране как на ролевую модель. Иногда здесь, в Англии, это ощущается не так, но я получаю это мнение от людей по всему миру.

Раньше оценки судей проводились самим PGMOL (судейская организация Англии), их обвиняли в том, что они оценивали свою собственную работу. Уровень достоверности результатов был поставлен под сомнение клубами и всеми остальными. Поэтому мы посчитали важным ввести некую независимость и объективную меру оценки.

[Члены специальной комиссии] проходят строгие тренировочные упражнения по правилам игры и интерпретации этих правил судьями матча. Я не собираюсь утверждать, что это идеально, это совершенно не так. Но это самое лучшее, что мы можем сделать, чтобы предоставить объективную меру оценки, с помощью которой мы можем сравнивать, как судьи справляются сезон за сезоном.

Никто не недооценивает значимость и влияние одной ошибки. Мы знаем, что одна единственная ошибка может стоить клубам очков, результатов, может стоить тренерам работы, а игрокам их места. Они существенны, они чрезвычайно важны в игре с такими высокими ставками. Поэтому наша цель – сократить это число настолько, насколько мы можем.

У нас 70 вмешательств ВАР в 239 матчах, меньше, чем в одной из трех игр. Это показывает, что уровень вмешательство ВАР не таков, как многие воспринимают. И по мнению комиссии, 66 из этих вмешательств были верны.

Абсолютно правильно, что мы продолжаем подталкивать судей работать наилучшим образом, но также правильно, что мы признаем достигнутый прогресс. Мы делаем это, потому что мы не добьемся лучших результатов от людей, которых постоянно критикуем и ругаем за допущенные ошибки. Мы должны признавать прогресс, и я вижу его в результатах», – сказал Тони Скоулз.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
видеоповторы
Тони Скоулз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Сегодня – международный день бармена. «Сирена» хочет добавить в свой коктейль недостающий ингредиент – коммуникационного дизайнера. Ждем только вас!
6 минут назадВакансия
Защитник «Пари НН» Стаматов: «Не думал, что в России так безопасно. В Барселоне могут на прогулке вырвать сумку и убежать – здесь о таком даже не слышал»
214 минут назад
Моцарт о Титове: «Поставил бы его в топ-5 своих партнеров, а я играл с Роналдиньо и Роналдо. У него все было на высшем уровне – техника, понимание игры»
617 минут назад
Фанаты «Ньюкасла» после победы в матче Кубка лиги пели Артете: «Должно быть, дело в мяче». Тренер «Арсенала» был недоволен мячами на турнире
1225 минут назад
Морган о Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану играет в лиге, не входящей в топ-3, перед 16-20 тысячами фанатов. Его голод, злость после незасчитанного гола, драйв и физическая форма невероятны»
2050 минут назад
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответные матчи. «Ливерпуль» против «Тоттенхэма»
228сегодня, 07:21
Лучшие голы Бундеслиги в январе. Откуда так много красоты?
сегодня, 07:00Спецпроект
Экс-форвард «Спартака» Николсон перешел в мексиканскую «Тихуану»
32сегодня, 06:49Фото
Победа «Реала», задержание на игре СКА за бросок ребенком кепки на лед, «Арсенал» вылетел из Кубка лиги, Щербакова в шоу Плющенко и другие новости
24сегодня, 06:17
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Фиорентины». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
3сегодня, 06:11
Ко всем новостям
Последние новости
Ривалдо о Ямале: «Я им восхищаюсь, он играет так, будто ему 25, жемчужина «Барсы». Ламин заслуживает этого за то, какой он человек. Видно, что он скромный, не позволяет славе и деньгам вскружить голову»
16 минут назад
«Енисей» не планирует подписывать Глушакова: «Он попросил потренироваться в командой, возражать не стали. У нас есть молодые перспективные ребята, закрывать им дорогу неправильно»
24 минуты назад
Кубок Франции. 1/8 финала. «Реймс» против «Бургуан Жалье»
1524 минуты назад
Каборе о позиции Запада по отношению к России: «Я сожалею о том, что некоторые мешают спорт и политику. В Буркина-Фасо другое отношение к ситуации»
29 минут назад
В Ла Лиге заявили, что РПЛ на шаг впереди в проведении предматчевых мероприятий: «В России люди могут больше проводить времени на матчах, потреблять продукцию»
1034 минуты назад
«Галатасарай» за 2,5 млн евро купил Марио Лемина у «Вулвс»
39 минут назад
Тренер «Нью-Йорк Сити» о том, как ему удалось сдержать Месси: «Против лучших нет плана. Тут не обойтись без везения, нужно надеяться, что у лучшего в мире не самый удачный день»
447 минут назад
Раньери об 1:3 с «Миланом»: «Они закрыли нас в начале первого тайма, мы не были готовы к контратакам. Я доволен командой – было несколько ошибок, но «Рома» боролась до конца»
154 минуты назад
Сергей Чепчугов: «Мне довелось встретиться с Роналду в Лиге чемпионов, ради таких моментов стоит жить. Криштиану — человек-легенда»
12сегодня, 07:56
«Валенсия» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:30
7сегодня, 07:16
Рекомендуем