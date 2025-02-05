«Другие лиги по всему миру смотрят на судей в Англии как на ролевую модель. Никто не недооценивает значимость одной ошибки, но я вижу прогресс в результатах». Директор АПЛ Скоулз о ВАР

Директор АПЛ по футболу Тони Скоулз позитивно высказался о применении ВАР.

«Отзывы, которые я получаю, говорят о том, что подавляющее большинство клубов признают значительный прогресс в этой области.

Другие лиги по всему миру смотрят на судей в Англии, и, конечно, на ВАР и судей ВАР в этой стране как на ролевую модель. Иногда здесь, в Англии, это ощущается не так, но я получаю это мнение от людей по всему миру.

Раньше оценки судей проводились самим PGMOL (судейская организация Англии), их обвиняли в том, что они оценивали свою собственную работу. Уровень достоверности результатов был поставлен под сомнение клубами и всеми остальными. Поэтому мы посчитали важным ввести некую независимость и объективную меру оценки.

[Члены специальной комиссии] проходят строгие тренировочные упражнения по правилам игры и интерпретации этих правил судьями матча. Я не собираюсь утверждать, что это идеально, это совершенно не так. Но это самое лучшее, что мы можем сделать, чтобы предоставить объективную меру оценки, с помощью которой мы можем сравнивать, как судьи справляются сезон за сезоном.

Никто не недооценивает значимость и влияние одной ошибки. Мы знаем, что одна единственная ошибка может стоить клубам очков, результатов, может стоить тренерам работы, а игрокам их места. Они существенны, они чрезвычайно важны в игре с такими высокими ставками. Поэтому наша цель – сократить это число настолько, насколько мы можем.

У нас 70 вмешательств ВАР в 239 матчах, меньше, чем в одной из трех игр. Это показывает, что уровень вмешательство ВАР не таков, как многие воспринимают. И по мнению комиссии, 66 из этих вмешательств были верны.

Абсолютно правильно, что мы продолжаем подталкивать судей работать наилучшим образом, но также правильно, что мы признаем достигнутый прогресс. Мы делаем это, потому что мы не добьемся лучших результатов от людей, которых постоянно критикуем и ругаем за допущенные ошибки. Мы должны признавать прогресс, и я вижу его в результатах», – сказал Тони Скоулз.