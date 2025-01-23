Ривалдо: «Рафинья выглядит лидером сборной Бразилии. Если сделать ставку на него, Винисиуса, Неймара и Родриго, атака будет очень сильной»

Ривалдо считает Рафинью будущим лидером сборной Бразилии.

«Рафинья выглядит как потенциальный лидер сборной Бразилии. Он уже капитан в «Барселоне», важный игрок в команде, играет очень хорошо. А его характер очень поможет ему в сборной.

Для Бразилии здорово иметь такого уверенного в себе игрока, особенно на чемпионате мира. Если Бразилия сделает ставку на него, на Вини , который всегда хорошо играет, на Неймара , который может вернуться в хорошей форме, и на Родриго , у нее будет очень сильная атака», – сказал Betfair чемпион мира и обладатель «Золотого мяча».