Ривалдо: «Рафинья выглядит лидером сборной Бразилии. Если сделать ставку на него, Винисиуса, Неймара и Родриго, атака будет очень сильной»
Ривалдо считает Рафинью будущим лидером сборной Бразилии.
«Рафинья выглядит как потенциальный лидер сборной Бразилии. Он уже капитан в «Барселоне», важный игрок в команде, играет очень хорошо. А его характер очень поможет ему в сборной.
Для Бразилии здорово иметь такого уверенного в себе игрока, особенно на чемпионате мира. Если Бразилия сделает ставку на него, на Вини, который всегда хорошо играет, на Неймара, который может вернуться в хорошей форме, и на Родриго, у нее будет очень сильная атака», – сказал Betfair чемпион мира и обладатель «Золотого мяча».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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