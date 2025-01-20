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  • Ривалдо о словах Неймара, что тот мог бы заменить его на ЧМ-2002: «Никто не отнял бы у меня место». Форвард «Аль-Хилаля» ответил: «Я никогда не примерял на себя твою роль. Это был просто выбор»
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Ривалдо о словах Неймара, что тот мог бы заменить его на ЧМ-2002: «Никто не отнял бы у меня место». Форвард «Аль-Хилаля» ответил: «Я никогда не примерял на себя твою роль. Это был просто выбор»

Ривалдо возмутили слова Неймара о том, что тот мог бы занять его место на ЧМ-2002.

Ранее форвард «Аль-Хилаля» выразил такое мнение в интервью Ромарио, отвечая на вопрос, кого он мог бы заменить в сборной на победных чемпионатах мира 1970, 1994 и 2002 годов.

«Я слышал слова Неймара о том, что на пике формы он мог бы сыграть вместо меня на чемпионате мира в 2002 году. Честно говоря, я признаю его талант и качества, и я даже верю, что он смог бы попасть в эту сборную, но играть на моем месте – это совсем другая история.

При всем моем уважении и восхищении им, я могу со 100% уверенностью сказать, что этого бы не произошло. В то время я был настолько сосредоточен и полон решимости, так жаждал завоевать титул чемпиона мира, что никто, как бы хорош он ни был на пике своей карьеры, не мог отнять у меня эту позицию.

Я говорю это с большой любовью и уважением, но также и с уверенностью тех, кто пережил этот момент и знает, как упорно они боролись за то, чтобы стать чемпионами мира», – написал в соцсетях бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии.

Впоследствии Неймар оставил комментарий под публикацией Ривалдо, где пояснил свои слова.

«Спокойно, друг мой. Все игроки сборной Бразилии, игравшие на ЧМ, на 100% преданы делу и сосредоточены. Одни добились главной цели, а другие, к сожалению, нет, и это часть футбола.

Я всегда уважал тебя и никогда не примерял на себя твою роль в бразильском футболе. Это был просто выбор. Ты не хотел бы, чтобы я выбрал Роналдо и Роналдиньо, верно?» – написал Неймар.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Ривалдо
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