Ривалдо о Нино: «Один из талантливейших защитников Бразилии. Надеюсь, скоро вернется в сборную»

Ривалдо назвал Нино из «Зенита» одним из талантливейших защитников Бразилии.

«Я видел, как Нино играл в моем родном бразильском городе Паулиста (Пернамбуку) в очень юном возрасте, и как президент «Можи-Мирин», клуба, в котором я играл, когда мне было 20 лет, также родом из Пернамбуку, я подписал с ним контракт совсем молодым и заботился о нем как о члене семьи.

Моя сестра, мои племянники и мой зять часто принимали его в своем доме, он всегда был одним из нас, поэтому я считаю его частью своей семьи. Он добился потрясающих результатов во «Флуминенсе», стал капитаном и завоевал Кубок Либертадорес, а после этого попал в национальную команду и завоевал золото Олимпийских игр.

Я надеюсь, что он скоро вернется в национальную команду. Нино – один из величайших и талантливейших защитников нашей страны, и у него все еще впереди», – сказал экс-хавбек «Барселоны» и сборной Бразилии .