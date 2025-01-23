Медведев о «Палмейрасе» и Клаудиньо: «Мы обменивались документацией, но с оговоркой, что она не имеет юридической силы. Это не хоккей, где клубы договорились, дали игроку билет, и он поехал»

Александр Медведев озвучил детали перехода Клаудиньо в «Аль-Садд».

В среду «Зенит » и катарский клуб достигли договоренности о трансфере бразильского полузащитника за 20 млн евро. Президент «Палмейраса » Лейла Перейра после этого заявила, что у клуба была договоренность с «Зенитом» о переходе Клаудиньо и российский клуб даже успел направить трансферные документы. – Что касается его перехода в «Аль‑Садд », то ситуация отличается от того мнения, которое высказала президент «Палмейраса» госпожа Лейла Перейра.

– Она заявила, что Клаудиньо должен был перейти в «Палмейрас» и «Зенит» якобы этот факт ей уже подтвердил. Проясните, пожалуйста, ситуацию.

– Мы, кстати, лично знакомы с госпожой Перейрой. И именно с ней согласовывали год назад переход в «Зенит» Артура. Но реальная картина сейчас все же была другой.

Да, мы обменивались контрактной документацией, но с оговоркой, что она не имеет юридической силы. По той простой причине, что к Клаудиньо был проявлен серьезный интерес со стороны еще двух клубов, включая «Аль‑Садд».

В такой ситуации всегда и везде окончательное решение принимает сам игрок. Это не хоккей, где клубы договорились, после чего дали игроку билет, и он поехал. В футболе все организовано иначе.

При этом для «Зенита» предложения этих трех клубов по Клаудиньо были примерно одинаковыми. От «Аль‑Садда» оно оказалось лучше, но когда дело дошло до принятия решения, я лично сказал Клаудиньо, что это его персональный выбор. То есть возможность решить, где продолжать карьеру, была ему предоставлена. В том числе с учетом уважения, которое у нас есть к футболисту.

Я не знаю, какие у него были контакты с «Палмейрасом» или с другим бразильским клубом. Но ясно и то, что игрок, которому исполняется 28 лет, обязан думать о своем будущем с точки зрения финансового обеспечения семьи. Только идеалисты могут говорить, что самое главное – это футбол.

Да, он очень важен, однако в данном случае футболист – это профессия. В течение короткого отрезка жизни. Тем более для атакующего полузащитника – его век гораздо короче, чем у вратаря или защитника. Такие уникумы, как Ибрагимович или Криштиану Роналду, вообще один на миллион.

Поэтому игрок Клаудиньо сделал свой выбор. Думаю, он о нем не пожалеет. Причем не только с точки зрения финансовых условий, но и с точки зрения футбола, – сказал председатель правления «Зенита».

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