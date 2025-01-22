  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой об уходе Клаудиньо: «Это не Малком, не Халк и даже не Вендел. Для «Зенита» это не потеря»
25

Мостовой об уходе Клаудиньо: «Это не Малком, не Халк и даже не Вендел. Для «Зенита» это не потеря»

Александр Мостовой высказался о возможном уходе Клаудиньо.

Сообщалось, что переговоры между «Зенитом» и катарским «Аль-Саддом» о переходе бразильского полузащитника находятся на финальной стадии. Об уходе Клаудиньо может быть объявлено сегодня или завтра.

Уход Клаудиньо – потеря для «Зенита»?

– На мой взгляд, нет. Всегда говорил, что Клаудиньо – хороший, добротный игрок, но не тот, кого невозможно заменить. Это не Малком, не Халк и даже не Вендел. Тем более в «Зените» переизбыток футболистов.  

Видите ли равнозначную замену Клаудиньо на российском рынке?

– А смысл видеть, если там и так много футболистов? Там же есть Глушенков, купили нового паренька из Бразилии за сумасшедшие деньги, есть свои Кассьерра, Гонду, Педро, Соболев… У них в атаке еще много футболистов. Явно, что от хорошего никто не откажется. Другое дело, что все одновременно не могут играть.

Мы видели, что во многих играх «Зенит» испытывал проблемы, когда они друг другу мешали. Помните, был момент, когда Глушенков разыгрался, а Клаудиньо вроде бы недовольный был. Потом он стал играть, других посадили. Пришел Гонду – еще кого-то посадили. Это не совсем простая ситуация, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ВсеПроСпорт
logoВендел
logoЗенит
logoХалк
logoАлександр Мостовой
logoМаксим Глушенков
logoпремьер-лига Россия
logoКлаудиньо
logoМалком
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» получал и отправлял «Палмейрасу» проект договора о трансфере Клаудиньо, но с пометкой, что без всех подписей он недействителен. Погорелов в переписке подтверждал, что клубы все согласовали
725 минут назад
Гвардиола про 2:4 с «ПСЖ»: «Победила лучшая команда. У «Сити» будет последний шанс – дома в матче с «Брюгге». Не выиграем – значит, не заслуживаем выхода»
1355 минут назад
«Ман Сити» – единственный клуб АПЛ в зоне вылета из ЛЧ. «Ливерпуль» и «Арсенал» – в топ-3, «Астон Вилла» – 9-я
17сегодня, 22:30
Винисиус о призе лучшему игроку матча с «Зальцбургом»: «Я играл плохо, но рад победе и забитым голам. Родриго и Беллингем заслуживали награду»
39сегодня, 22:27
«Ливерпуль» лидирует в ЛЧ после 7-го тура. «Барселона» – 2-я, «Арсенал» – 3-й, «Милан» – 6-й, «Бавария» – 15-я, «Реал» – 16-й, «ПСЖ» – 22-й, «Ман Сити» – 25-й из 36
53сегодня, 22:17
«Ман Сити» опустился в зону вылета ЛЧ – «горожане» идут 25-ми после 7 туров. У команды Гвардиолы 3 поражения, 2 ничьих и 2 победы
84сегодня, 22:10
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова вырвал победу у «Сити», «Реал» разнес «Ред Булл», «Бавария» проиграла «Фейеноорду», «Арсенал» победил «Загреб», «Милан» обыграл «Жирону», «Интер» – «Спарту»
1113сегодня, 22:03
«Бавария» проиграла 3 матча в ЛЧ впервые с сезона-2016/17. Два поражения – разгромные
25сегодня, 22:02
«Манчестер Сити» проиграл «ПСЖ» (2:4), ведя 2:0 к 56-й! Грилиш забил, выйдя на замену, у Холанда гол, у Барколя 1+1
125сегодня, 21:56
«Реал» разгромил «Ред Булл» – 5:1. Родриго и Винисиус сделали дубли, Мбаппе забил, у Беллингема два ассиста
70сегодня, 21:55
Ко всем новостям
Последние новости
Анчелотти о 5:1 с «Зальцбургом»: «Реал» чувствовал себя немного неуверенно в начале, но исправил ситуацию. В качестве нашей атаки нет сомнений, мы пытаемся исправить все остальное»
436 минут назад
Аль-Хелайфи о камбэке и 4:2 с «Ман Сити»: «Горжусь. Многие сомневались в «ПСЖ», но я всегда был уверен в своих игроках. Энрике – лучший тренер в мире, он показал, что у нас есть ДНК»
854 минуты назад
Фанатам «Фейеноорда» запретили посещать матч с «Лиллем» в ЛЧ. МВД Франции объяснило это «реальным риском конфронтации между болельщиками»
7сегодня, 22:09
«Фейеноорд» разгромил «Баварию» – 3:0. Мюнхенцы идут 15-ми в ЛЧ после 7 туров
57сегодня, 22:07
«Милан» выиграл 5 матчей ЛЧ подряд после 2 поражений на старте турнира
9сегодня, 22:05
«Милан» одолел «Жирону» – 1:0. Леау забил единственный гол
6сегодня, 22:04
Холанд забил 5 голов в 5 последних матчах. У форварда «Ман Сити» 23 мяча в 30 играх сезона
7сегодня, 21:54
«Интер» обыграл «Спарту» благодаря голу Лаутаро – 1:0
15сегодня, 21:52
«Арсенал» разгромил «Динамо» Загреб – 3:0! У Хавертца гол и ассист, Райс и Эдегор забили
5сегодня, 21:51
Габриэл Мартинелли: «Мода – моя страсть. Если бы я мог носить одежду только одного бренда, это был бы Louis Vuitton»
11сегодня, 21:36
Рекомендуем