Мостовой об уходе Клаудиньо: «Это не Малком, не Халк и даже не Вендел. Для «Зенита» это не потеря»

Александр Мостовой высказался о возможном уходе Клаудиньо.

Сообщалось , что переговоры между «Зенитом» и катарским «Аль-Саддом» о переходе бразильского полузащитника находятся на финальной стадии. Об уходе Клаудиньо может быть объявлено сегодня или завтра.

– Уход Клаудиньо – потеря для «Зенита»?

– На мой взгляд, нет. Всегда говорил, что Клаудиньо – хороший, добротный игрок, но не тот, кого невозможно заменить. Это не Малком, не Халк и даже не Вендел. Тем более в «Зените» переизбыток футболистов.

– Видите ли равнозначную замену Клаудиньо на российском рынке?

– А смысл видеть, если там и так много футболистов? Там же есть Глушенков, купили нового паренька из Бразилии за сумасшедшие деньги, есть свои Кассьерра, Гонду, Педро, Соболев… У них в атаке еще много футболистов. Явно, что от хорошего никто не откажется. Другое дело, что все одновременно не могут играть.

Мы видели, что во многих играх «Зенит» испытывал проблемы, когда они друг другу мешали. Помните, был момент, когда Глушенков разыгрался, а Клаудиньо вроде бы недовольный был. Потом он стал играть, других посадили. Пришел Гонду – еще кого-то посадили. Это не совсем простая ситуация, – сказал бывший полузащитник сборной России.