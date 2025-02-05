Сергей Юран: «Сильнейший, с кем я играл, – Руй Кошта. Самый сильный соперник – Мальдини. Против Паоло всегда было нелегко, но я как-то справлялся»
Сергей Юран вспомнил лучших, с кем ему приходилось выходить на поле.
«Сильнейшим футболистом, с которым я играл и кто был моим партнером по команде, назову бывшего полузащитника сборной Португалии Руя Кошту. Мы вместе с португальцем выступали за «Бенфику», сейчас он является президентом лиссабонского клуба.
А самым сильным игроком, против которого я играл, считаю экс-защитника сборной Италии Паоло Мальдини. Против итальянца всегда было непросто действовать на футбольном поле, но я как-то справлялся.
Кстати, они вместе с Руем Коштой играли в составе того великого «Милана», – отметил бывший нападающий «Бенфики».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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