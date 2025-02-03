Юран о «спартаковском духе»: «Когда работает российский тренер, он понимает, что такое биться за «Спартак», за «ромбик». Для иностранцев это просто один из топ-клубов РПЛ»
– Есть ли в нынешнем «Спартаке» проблема отсутствия «спартаковского духа»?
– Это дискуссионный вопрос. Когда в команде работает российский тренер, то он понимает, что такое биться за «Спартак», за «ромбик».
Для иностранцев же «Спартак» – просто один из топ-клубов чемпионата России.
На эту тему сейчас нужно больше общаться с футболистами, чтобы они рассказали, какая на тебя возлагается ответственность, когда надеваешь майку «Спартака».
В этом вопросе еще нельзя забывать про молодежь. У «Спартака» есть очень хорошая школа.
Поэтому клубу тут стоит жить не только сегодняшним днем, но и завтрашним. Нужно давать своим молодым футболистам чуть больше шансов.
Если есть парень, который только приоткрыл дверь в основной состав, ему нужно давать шанс. И так потихоньку вкрапливать российских игроков из своих школ в команды, – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран.
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