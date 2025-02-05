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Юран об уровне РПЛ: «У нас разве слабые легионеры? Нужно играть в еврокубках, тогда можно будет сравнить с европейскими лигами»

Сергей Юран оценил уровень Мир РПЛ.

Напомним, в подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин раскритиковал уровень чемпионата России, заявив: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»

– Согласны ли вы с тем, что уровень РПЛ за последние годы заметно снизился? Как и качество иностранцев, приезжающих в чемпионат России.

– А у нас сейчас разве слабые легионеры? Чтобы говорить о том, что уровень чемпионата России снизился, и проводить параллели с прошлыми годами, нужно играть в еврокубках.

Там ты смотришь и видишь, насколько наши команды хорошо или плохо выступают. Тогда можно будет говорить, что российский футбол в сравнении с европейскими чемпионатами стал слабее.

Поэтому оценку качества чемпионата нельзя проводить без наличия еврокубков, без официальных матчей сборной. Сейчас же команды просто играют между собой внутри чемпионата. С чем нам сравнивать?» – сказал российский тренер.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Юран
лимит на легионеров
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