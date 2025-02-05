Генсек РФС о Федуне: «Давно не «спикает», жаль. У него были хорошие предложения, например, он подтолкнул к единым ежегодным взносам. Это единственная его идея, правда»
Максим Митрофанов жалеет, что Леонид Федун отошел от деятельности в футболе.
Ранее сообщалось, что бывший владелец «Спартака» уведомил Российский футбольный союз, что не претендует на место в новом составе исполкома, поскольку не интересуется российским футболом.
– Федун не вошел в новый исполком РФС. Жалко, что такой яркий спикер и руководитель оборвал связи с российским футболом?
– Жалко, но он просто давно не «спикает» (выступает – Спортс’‘). Кстати, если без шуток, у него было много хороших идей. Например, именно Федун подтолкнул к единым ежегодным взносам.
Правда, эта идея была сильно доработана и переработана. Правда, это была единственная его идея, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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