Генсек РФС о Федуне: «Давно не «спикает», жаль. У него были хорошие предложения, например, он подтолкнул к единым ежегодным взносам. Это единственная его идея, правда»

Максим Митрофанов жалеет, что Леонид Федун отошел от деятельности в футболе.

Ранее сообщалось , что бывший владелец «Спартака » уведомил Российский футбольный союз, что не претендует на место в новом составе исполкома, поскольку не интересуется российским футболом.

– Федун не вошел в новый исполком РФС. Жалко, что такой яркий спикер и руководитель оборвал связи с российским футболом?

– Жалко, но он просто давно не «спикает» (выступает – Спортс’‘). Кстати, если без шуток, у него было много хороших идей. Например, именно Федун подтолкнул к единым ежегодным взносам.

Правда, эта идея была сильно доработана и переработана. Правда, это была единственная его идея, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.