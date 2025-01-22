Федун не претендует на пост в исполкоме РФС: «Леонид Арнольдович всегда был близок к спорту и футболу. Чуть позже он лично объявит о своих планах»

Леонид Федун не будет претендовать на пост в исполкоме РФС.

По информации «Матч ТВ », бывший владелец «Спартака » уведомил Российский футбольный союз, что не претендует на место в новом составе исполкома, поскольку не интересуется российским футболом.

Федун покинул пост президента «Спартака» в августе 2022 года, когда «Лукойл» купил 100% акций клуба. После ухода из руководства красно-белых он сохранил пост в исполкоме.

«Леонид Арнольдович встретил Новый год. Он бодр, свеж, полон сил и новых идей. О своих планах и перспективах он лично объявит чуть позже.

Но, как вы знаете, Леонид Арнольдович всегда был близок к спорту и футболу, чем он будет заниматься в ближайшее время, он лично расскажет позже», – сказала юрист Татьяна Завьялова, представлявшая интересы Федуна в суде против Шамиля Газизова.

Окончательный состав исполкома РФС будет определен на внеочередной конференции 2 февраля 2025 года.