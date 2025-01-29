Депутат Свищев о том, что Гашек не против возвращения России: «Ему сделали замечание, чтобы не выпендривался. Или старик сбрендил и забывает, что выступал за то, чтобы русских отовсюду убрать»

Депутат Дмитрий Свищев отреагировал на слова Доминика Гашека о России.

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии, которому сегодня исполнилось 60 лет , выступал против участия россиян в международных турнирах.

Сегодня Гашек в соцсетях выразил мнение, что он не против возвращения сборных России на международные турниры при определенных условиях.

«Тут два варианта. Первый – ему сделали замечание, чтобы он не выпендривался и не выступал против России, потому что это бесполезно для него же.

Второй – этот старик совсем сбрендил и забывает, что говорит. Две недели назад он выступал за то, чтобы русских отовсюду убрать, в том числе из Зала хоккейной славы. Говорил о том, что будет побеседует с руководством НХЛ о недопуске россиян. А сегодня он уже не против россиян.

Я не знаю, как это воспринимать, он нормальный человек? Вот именно поэтому в политике он никуда и не может попасть. И на родине его не воспринимают. Обострение у него, видимо, началось.

Пусть выдохнет, восстановится и наконец уже сконцентрируется на мемуарах о своих высоких достижениях в хоккее. Если физически силы позволят, то можно еще тренерской карьерой заняться.

Детишкам будет интересно перенять его опыт», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту.