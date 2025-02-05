Кордоба о судье Иванове: «У него какое‑то личное ко мне отношение. На фланге был удар по мне, но ничего не просвистели. Думаю, он принимает решения осознанно»

Джон Кордоба заявил, что у судьи Сергея Иванова предвзятое отношение к нему.

«Краснодар» победил «Динамо » (1:0) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ благодаря голу Кордобы . Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым .

– Начиная с первого тайма мы провели хороший матч, прогрессировали по ходу игры. В футболе надо адаптироваться к условиям, и мы это сделали хорошо.

– Что произошло в моменте со стычкой?

– Не хочется ничего говорить на этот счет. Всегда известен исход этих слов. Но мне кажется, у этого судьи какое‑то личное ко мне отношение. Потому что и на фланге был удар по мне, но ничего не просвистели.

Не остается ничего думать, кроме того, что это какое‑то личное отношение. Меня уже удаляли два раза из‑за подобного случая. Думаю, он принимает решения осознанно. Те фолы, которые были, но не дали на мне, связаны с личным отношением судьи ко мне, – сказал нападающий «Краснодара ».