Дмитрий Черышев: «Роналду еще поиграет на самом высоком уровне 2-3 года. Денис часто рассказывал про него в «Реале» – очень дисциплинированный и хороший человек»

Дмитрий Черышев уверен, что Криштиану Роналду продолжит играть на топ-уровне.

«Футбольное долголетие Роналду – это профессионализм. Отношение к делу, любовь к футболу – о Криштиану можно сказать очень много красивых слов. Футбол – его хобби, любимое дело, которое еще и приносит большую прибыль. И Роналду относится к этому очень серьезно. Это говорит о нем как о человеке.

Я бы с удовольствием пожелал ему еще долгих футбольных лет. Криштиану уже перешел определенную грань, но года два-три он еще точно поиграет на самом высоком уровне. Его отношение и продлевает футбольную жизнь.

Денис очень часто рассказывал про Роналду, когда они вместе играли в «Реале ». Это очень дисциплинированный и хороший человек. Про него только добрые слова», – сказал российский тренер.