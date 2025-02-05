Маскерано о том, что Роналду назвал себя самым совершенным футболистом в истории: «Криштиану в это верит. Я уважаю его, безусловно, но у меня свое мнение»

Хавьер Маскерано отреагировал на слова Криштиану Роналду о лучшем игроке мира.

Ранее форвард «Аль-Насра » и сборной Португалии назвал себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона – я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса».

«Это всего лишь мнения. Безусловно, я очень уважаю Криштиану , и мне не нужно анализировать его точку зрения. Он в это верит.

У меня тоже есть свое мнение, которое отличается от других, вот и все», – сказал главный тренер «Интер Майами », в составе которого выступает Лионель Месси .