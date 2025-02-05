Аршавин о Роналду в «Аль-Насре»: «В 2034-м там пройдет ЧМ, саудиты будут использовать его после окончания карьеры»
Андрей Аршавин высказался о выступлении Криштиану Роналду за «Аль-Наср».
Ранее ФИФА официально объявила, что Саудовская Аравия примет чемпионат мира в 2034 году.
Напомним, в декабре 2022 года Роналду перешел в «Аль-Наср» из «Манчестер Юнайтед».
«Сыграл фактор финансов, плюс что‑то пообещали. В 2034 году будет чемпионат мира в Саудовской Аравии, и ради бренда, безусловно, с точки зрения саудитов, все сделано правильно.
Я думаю, что они будут его после окончания карьеры как‑то использовать. И здесь с точки зрения продвижения себя после карьеры это правильный шаг», – сказал бывший игрок сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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