Аршавин о Роналду в «Аль-Насре»: «В 2034-м там пройдет ЧМ, саудиты будут использовать его после окончания карьеры»

Андрей Аршавин высказался о выступлении Криштиану Роналду за «Аль-Наср».

Ранее ФИФА официально объявила , что Саудовская Аравия примет чемпионат мира в 2034 году.

Напомним, в декабре 2022 года Роналду перешел в «Аль-Наср » из «Манчестер Юнайтед».

«Сыграл фактор финансов, плюс что‑то пообещали. В 2034 году будет чемпионат мира в Саудовской Аравии, и ради бренда, безусловно, с точки зрения саудитов, все сделано правильно.

Я думаю, что они будут его после окончания карьеры как‑то использовать. И здесь с точки зрения продвижения себя после карьеры это правильный шаг», – сказал бывший игрок сборной России.