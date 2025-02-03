«Зенит» готов дать 30 млн евро за Уэсли и хочет получить его «любой ценой». «Фламенго» не продал защитника за 25 млн (Gazeta do Urubu)
«Зенит» готов увеличить предложение по Уэсли до 30 млн евро.
Об этом сообщает Gazeta do Urubu.
По данным источника, петербургский клуб хочет заполучить 21-летнего правого защитника «Фламенго» «любой ценой».
Ранее клуб из Рио-де-Жанейро отказался продать бразильца «Зениту» за 25 млн.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Gazeta do Urubu
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