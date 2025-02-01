ЦСКА заплатит за Лоррана 4 млн долларов сразу и по 2 млн в следующие 2 окна. Зарплата – 700 тысяч долларов в год, подписной бонус – 100 тысяч. «Фламенго» сохранит 20% прав (Иван Карпов)
Ранее сообщалось, что московский клуб согласовал с «Фламенго» трансфер 18-летнего атакующего полузащитника за 8 млн евро.
Как утверждает инсайдер Иван Карпов, ЦСКА выплатит за Лоррана 4 млн долларов сразу и еще по 2 млн в следующие 2 трансферных окна.
Бразилец подпишет контракт до 31 января 2029 года с зарплатой в 700 тысяч долларов в год, которая может быть увеличена в зависимости от количества сыгранных матчей и результативности – начиная с сезона-2025/26 игрок может прибавлять к окладу по 100 тысяч ежегодно в случае выполнения определенных условий. Также предусмотрен подписной бонус в размере 100 тысяч долларов.
«Фламенго» сохранит 20% от прибыли с перепродажи футболиста. Клубы согласовали трансфер, Лорран готовится вылететь в Москву на медосмотр, как только получит разрешение от «Фламенго».
Не исключено, что он успеет принять участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ.
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