ЦСКА заплатит за Лоррана 4 млн долларов сразу и по 2 млн в следующие 2 окна. Зарплата – 700 тысяч долларов в год, подписной бонус – 100 тысяч. «Фламенго» сохранит 20% прав (Иван Карпов)

Стали известны подробности сделки ЦСКА и «Фламенго» по Лоррану.

Ранее сообщалось, что московский клуб согласовал с «Фламенго» трансфер 18-летнего атакующего полузащитника за 8 млн евро.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, ЦСКА выплатит за Лоррана 4 млн долларов сразу и еще по 2 млн в следующие 2 трансферных окна.

Бразилец подпишет контракт до 31 января 2029 года с зарплатой в 700 тысяч долларов в год, которая может быть увеличена в зависимости от количества сыгранных матчей и результативности – начиная с сезона-2025/26 игрок может прибавлять к окладу по 100 тысяч ежегодно в случае выполнения определенных условий. Также предусмотрен подписной бонус в размере 100 тысяч долларов.

«Фламенго» сохранит 20% от прибыли с перепродажи футболиста. Клубы согласовали трансфер, Лорран готовится вылететь в Москву на медосмотр, как только получит разрешение от «Фламенго ».

Не исключено, что он успеет принять участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ.