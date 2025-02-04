Защитнику «Эспаньола» Ромеро угрожали после фола на Мбаппе. Об этом сообщил гендиректор клуба

Игрок «Эспаньола» Карлос Ромеро получал угрозы после фола на Килиане Мбаппе.

Об этом рассказал гендиректор каталонского клуба Мао Е Ву.

Напомним, в матче 22-го тура Ла Лиги между «Реалом » и «Эспаньолом » (0:1) главный судья Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро желтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев.

Впоследствии Муньис Руис и Хавьер Иглесиас Вильянуэва, отвечавший за ВАР, были временно отстранены от работы. В понедельник «Реал» официально пожаловался в RFEF на судейство в матче.

«Я не читал это письмо. Я думаю об «Эспаньоле», о турнирах и нашем сезоне. Кроме того, в данном конкретном случае меня беспокоят угрозы, которые получает наш игрок.

Мы предоставим ему полную защиту и, конечно, сообщим обо всем в Департамент безопасности и коммуникаций», – сказал директор «Эспаньола».