Защитнику «Эспаньола» Ромеро угрожали после фола на Мбаппе. Об этом сообщил гендиректор клуба
Об этом рассказал гендиректор каталонского клуба Мао Е Ву.
Напомним, в матче 22-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Эспаньолом» (0:1) главный судья Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро желтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев.
Впоследствии Муньис Руис и Хавьер Иглесиас Вильянуэва, отвечавший за ВАР, были временно отстранены от работы. В понедельник «Реал» официально пожаловался в RFEF на судейство в матче.
«Я не читал это письмо. Я думаю об «Эспаньоле», о турнирах и нашем сезоне. Кроме того, в данном конкретном случае меня беспокоят угрозы, которые получает наш игрок.
Мы предоставим ему полную защиту и, конечно, сообщим обо всем в Департамент безопасности и коммуникаций», – сказал директор «Эспаньола».
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