Канисарес о судьях: «Складывается впечатление, что они виноваты во всех бедах команд. Гранды не должны особо жаловаться – я бы хотел, чтобы меня судили так, как их»

Сантьяго Канисарес высказался о судейских скандалах в Ла Лиге.

Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

«Я не думаю, что все, что происходит с судьями, является нормальным. Учитывая тенденцию, сложившуюся с судьями в этой стране, складывается впечатление, что они виноваты во всех бедах команд.

Я всегда придерживаюсь мнения, что три крупнейшие команды – конечно, это касается не того, что произошло в это воскресенье, а в целом – не должны особо жаловаться. Я хотел бы, чтобы меня всегда судили, как одного из грандов.

Я понимаю, почему «Реал » поднял крик [после матча с «Эспаньолом»]. То, что произошло, непостижимо. Непостижимо, прежде всего, решение арбитра ВАР», – сказал бывший вратарь «Валенсии».