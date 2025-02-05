Артета о 17-летнем Нванери: «Невообразимо, что он все еще не может находиться в нашей раздевалке. Ему нужно переодеваться где-то еще, даже в день матча «Арсенала»

Итан Нванери до сих пор не допускается в раздевалку основной команды «Арсенала».

Футболистам, не достигшим 18-летнего возраста, по соображениям безопасности не разрешается находиться в раздевалке со взрослой командой.

17-летний полузащитник провел 14 матчей в АПЛ в этом сезоне, забив 4 гола. Также на его счету 1 гол в Лиге чемпионов.

«Когда вы видите, как эти двое [Льюис-Скелли и Нванери] идут рядом друг с другом, разговаривают друг с другом, между ними есть связь и химия.

Я представляю, что для них это нечто особенное, потому что в данный момент они все еще находятся в разных раздевалках [на тренировочной базе].

Итан все еще не может находиться в нашей раздевалке, что невообразимо. Ему нужно переодеваться где-то еще, даже в день матча», – отметил главный тренер «Арсенала ».

17-летний Нванери – 3-й в списке самых молодых игроков в старте «Арсенала» в матче АПЛ после Фабрегаса и Уолкотта