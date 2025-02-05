Артета о 17-летнем Нванери: «Невообразимо, что он все еще не может находиться в нашей раздевалке. Ему нужно переодеваться где-то еще, даже в день матча «Арсенала»
Футболистам, не достигшим 18-летнего возраста, по соображениям безопасности не разрешается находиться в раздевалке со взрослой командой.
17-летний полузащитник провел 14 матчей в АПЛ в этом сезоне, забив 4 гола. Также на его счету 1 гол в Лиге чемпионов.
«Когда вы видите, как эти двое [Льюис-Скелли и Нванери] идут рядом друг с другом, разговаривают друг с другом, между ними есть связь и химия.
Я представляю, что для них это нечто особенное, потому что в данный момент они все еще находятся в разных раздевалках [на тренировочной базе].
Итан все еще не может находиться в нашей раздевалке, что невообразимо. Ему нужно переодеваться где-то еще, даже в день матча», – отметил главный тренер «Арсенала».
17-летний Нванери – 3-й в списке самых молодых игроков в старте «Арсенала» в матче АПЛ после Фабрегаса и Уолкотта
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