Артета о праздновании Льюиса-Скелли в стиле Холанда: «Это часть контекста матча. Играть дома или на выезде – абсолютно разные вещи, стадионы реагируют по-разному»
«Арсенал» дома обыграл «Манчестер Сити» (5:1) в матче 24-го тура АПЛ.
18-летний полузащитник «канониров» Майлз Льюис-Скелли отпраздновал третий лондонцев в стиле Эрлинга Холанда, сев на газон по-турецки и закрыв глаза.
«Играть дома или на выезде – абсолютно разные вещи. Говоря об этих вещах, мы должны понимать, что стадионы отличаются друг от друга.
Их реакция и то, что они празднуют, а что нет, действительно сильно отличается как на севере, так и здесь, в Лондоне.
Это часть контекста матча», – сказал главный тренер «Арсенала».
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