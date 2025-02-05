Артета о праздновании Льюиса-Скелли в стиле Холанда: «Это часть контекста матча. Играть дома или на выезде – абсолютно разные вещи, стадионы реагируют по-разному»

Микель Артета отреагировал на празднование гола Майлзом Льюисом-Скелли.

«Арсенал» дома обыграл «Манчестер Сити » (5:1) в матче 24-го тура АПЛ .

18-летний полузащитник «канониров» Майлз Льюис-Скелли отпраздновал третий лондонцев в стиле Эрлинга Холанда , сев на газон по-турецки и закрыв глаза.

«Играть дома или на выезде – абсолютно разные вещи. Говоря об этих вещах, мы должны понимать, что стадионы отличаются друг от друга.

Их реакция и то, что они празднуют, а что нет, действительно сильно отличается как на севере, так и здесь, в Лондоне.

Это часть контекста матча», – сказал главный тренер «Арсенала ».

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