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17-летний Нванери – 3-й в списке самых молодых игроков в старте «Арсенала» в матче АПЛ после Фабрегаса и Уолкотта

Итан Нванери стал одним из самых молодых игроков старта «Арсенала» в АПЛ.

17-летний полузащитник вышел на поле с первых минут в матче 19-го тура с «Брентфордом» (3:1).

В возрасте 17 лет и 286 дней Нванери стал третьим из самых молодых игроков, когда-либо выходивших в стартовом составе «Арсенала» на матч АПЛ.

Лишь Франсеск Фабрегас (17 лет и 103 дня) и Тео Уолкотт (17 лет и 212 дней) делали это в более молодом возрасте.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoТео Уолкотт
logoИтан Нванери
logoБрентфорд
logoФрансеск Фабрегас
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