17-летний Нванери – 3-й в списке самых молодых игроков в старте «Арсенала» в матче АПЛ после Фабрегаса и Уолкотта
Итан Нванери стал одним из самых молодых игроков старта «Арсенала» в АПЛ.
17-летний полузащитник вышел на поле с первых минут в матче 19-го тура с «Брентфордом» (3:1).
В возрасте 17 лет и 286 дней Нванери стал третьим из самых молодых игроков, когда-либо выходивших в стартовом составе «Арсенала» на матч АПЛ.
Лишь Франсеск Фабрегас (17 лет и 103 дня) и Тео Уолкотт (17 лет и 212 дней) делали это в более молодом возрасте.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем