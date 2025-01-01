17-летний Нванери – 3-й в списке самых молодых игроков в старте «Арсенала» в матче АПЛ после Фабрегаса и Уолкотта

Итан Нванери стал одним из самых молодых игроков старта «Арсенала» в АПЛ.

17-летний полузащитник вышел на поле с первых минут в матче 19-го тура с «Брентфордом » (3:1).

В возрасте 17 лет и 286 дней Нванери стал третьим из самых молодых игроков, когда-либо выходивших в стартовом составе «Арсенала » на матч АПЛ .

Лишь Франсеск Фабрегас (17 лет и 103 дня) и Тео Уолкотт (17 лет и 212 дней) делали это в более молодом возрасте.