Глава ФНЛ о том, что Кокорин назвал РПЛ «говном»: «Не соглашусь – уровень соревнований мегавысок. Видим интерес в коммерческих и маркетинговых доходах как лиги, так и клубов»

Наиль Измайлов оценил высказывание Александра Кокорина про РПЛ.

В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса » оценил уровень чемпионата России, заявив : «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»

– Александр Кокорин, звезда нашего футбола, недавно сказал, что чемпионат России – не очень. Как оцените такое высказывание? Не обижает ли оно вас?

– Нет, не обижает, потому что я не соглашусь с этим высказыванием. Я с 2012 года работаю в чемпионате России, работал в московском «Спартаке», потом было время, когда работал в европейском футболе.

Могу сказать о том, что уровень профессионализма футболистов сейчас в России достаточно высок. Уровень соревнований мегавысок.

Если мы говорим про соревнования РПЛ, то они проходят очень качественно, качественно проходит match day, качественная презентация на телевидении, качественная трансляция, качественная работа СММ-служб клубов, что дает большой интерес к футболу.

И мы видим этот интерес даже косвенно в коммерческих и маркетинговых доходах как лиги, так и клубов, – сказал президент ФНЛ Наиль Измайлов.