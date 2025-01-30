Пономарев о назвавшем РПЛ «говном» Кокорине: «Зачем на каждого идиота обращать внимание? Это от недалекого ума. Даже Пеле никогда бы так не сказал о нашем чемпионате, как и Яшин»

Владимир Пономарев высказался об интервью Александра Кокорина.

В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» оценил уровень чемпионата России, заявив : «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли».

«Абсолютно никто не имеет права так говорить о нашем футболе. Даже Пеле никогда бы так не сказал о нашем чемпионате, как и Лев Иванович Яшин.

Это все идет от его недалекого ума. Вот и все. Ну зачем нам на каждого идиота обращать внимание? Надо его мнение проигнорировать и назвать его своим именем. Я называю его идиотом», – сказал бывший защитник ЦСКА.