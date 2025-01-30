Пономарев о назвавшем РПЛ «говном» Кокорине: «Зачем на каждого идиота обращать внимание? Это от недалекого ума. Даже Пеле никогда бы так не сказал о нашем чемпионате, как и Яшин»
Владимир Пономарев высказался об интервью Александра Кокорина.
В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» оценил уровень чемпионата России, заявив: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли».
«Абсолютно никто не имеет права так говорить о нашем футболе. Даже Пеле никогда бы так не сказал о нашем чемпионате, как и Лев Иванович Яшин.
Это все идет от его недалекого ума. Вот и все. Ну зачем нам на каждого идиота обращать внимание? Надо его мнение проигнорировать и назвать его своим именем. Я называю его идиотом», – сказал бывший защитник ЦСКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем