По подозрению в совращении двух 12-летних мальчиков задержан детский тренер в Петербурге: 36-летний мужчина домогался их в машине и в летнем лагере. Возбуждено два уголовных дела (47news.ru)
47news со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что 36-летний преподаватель футбола и плавания в одной из школ Красносельского района Санкт-Петербурга был задержан 3 февраля у дома на проспекте Косыгина. Мужчину обвиняют в развратных действиях в отношении лица, не достигшего 14 лет, против него возбуждено уголовное дело.
Утверждается, что преступление предположительно было совершено 30 сентября прошлого года у дома на Таллинском шоссе в Виллозском поселении. По предварительным данным, задержанный, находясь в автомобиле вместе со своим 12-летним учеником, начал домогаться мальчика, когда они остановились на парковке.
В среду стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении задержанного – тренера обвинили в развратных действиях в отношении 12-летнего мальчика в период работы в детском лагере в Выборгском районе в августе 2024 года.
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