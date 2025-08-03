«Ювентус» отдаст Веа в аренду «Марселю». Клубы согласовали сделку за 1 млн евро с обязательством выкупа за 14 млн и бонусы

Тимоти Веа станет игроком «Марселя».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ювентуса » перейдет во французский клуб на правах аренды с обязательством выкупа за 12-15 млн евро. Однако затем туринцы отказали , так как их не устроило предложение «Марселя » из-за труднодостижимых условий обязательства выкупа.

Теперь же, по информации инсайдера Фабрицио Романо , клубы устно согласовали сделку.

В соглашение войдут арендная плата в размере 1 млн евро, обязательство по выкупу игрока за 14 млн евро, дополнительные бонусы и пункт об отступных.

Отмечается, что Веа хотел перейти только в «Марсель» и ожидал достижения договоренностей.

В прошлом сезоне Серии А американец провел 30 матчей за «Ювентус», забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь .