«Ювентус» отдаст Веа в аренду «Марселю». Клубы согласовали сделку за 1 млн евро с обязательством выкупа за 14 млн и бонусы
Тимоти Веа станет игроком «Марселя».
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ювентуса» перейдет во французский клуб на правах аренды с обязательством выкупа за 12-15 млн евро. Однако затем туринцы отказали, так как их не устроило предложение «Марселя» из-за труднодостижимых условий обязательства выкупа.
Теперь же, по информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы устно согласовали сделку.
В соглашение войдут арендная плата в размере 1 млн евро, обязательство по выкупу игрока за 14 млн евро, дополнительные бонусы и пункт об отступных.
Отмечается, что Веа хотел перейти только в «Марсель» и ожидал достижения договоренностей.
В прошлом сезоне Серии А американец провел 30 матчей за «Ювентус», забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости