Мэр Набережных Челнов Магдеев о тренере, принудившем бить ребенка: «Его уволили, заведующую детсадом выгнали с треском. Остальным займется Следственный комитет. Это безобразие»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев высказался об инциденте с детским тренером.

Ранее стало известно , что в Татарстане тренер по футболу принудил детей бить ногами лежащего сверстника. На камеру наблюдения попали кадры того, как сидящие на скамейке дети несколько раз пинают лежащего рядом на полу мальчика.

Сообщалось, инцидент произошел осенью в детсаду «Колокольчик» Набережных Челнов, где арендовала помещение футбольная секция «Пантера», организованная индивидуальным предпринимателем.

«Это не детско-юношеская футбольная школа, а секция в детском саду. Его уволили по утрате доверия детского сада. Остальным будет заниматься Следственный комитет.

Ребята-футболисты вели занятия с детишками. Вызвали директора детского сада, потому что она должна была следить за ходом занятий. Хотя, вроде, ребята адекватные... Молодые ребята, занимаются футболом. Один из троих вот так себя повел.

Я считаю, что это из ряда вон выходящий случай, мы дали оценку по своей линии. Уволили заведующую детским садом, выгнали с треском. Правовую оценку даст Следственный комитет. Чисто по-человечески – это безобразие! Если не сказать больше», – заявил Наиль Магдеев.