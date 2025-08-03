Гильерме о лимите: «Если будут приезжать иностранцы, у русских будет высокая конкуренция. Было бы классно, если бы к нам приезжали топовые легионеры, но нужен баланс»
Гильерме высказался на тему лимита на легионеров.
«Про лимит очень сложно говорить. Например, в «Локомотиве» всего пять иностранцев на весь состав.
Конечно, если будут приезжать иностранцы в большом количестве, то у русских игроков будет высокая конкуренция. Было бы классно, если к нам приезжали бы топовые иностранцы. Но нужно всегда найти баланс», – сказал экс-вратарь «Локомотива».
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
