В Набережных Челнах тренер по футболу принудил детей бить ногами лежащего сверстника. Инцидент произошел в октябре, мужчину уволили
На камеру наблюдения попали кадры того, как сидящие на скамейке дети несколько раз пинают лежащего рядом на полу мальчика, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал «Жесть Казани».
Это заметил тренер и, не останавливая происходящее, что-то говорит воспитанникам, после чего те толпой окружили сверстника и начали бить его ногами и руками. Сам мужчина наблюдал за происходящим, однако через несколько секунд свистнул в свисток, и дошкольники начали расходиться.
По информации канала, инцидент произошел до Нового года в детсаду «Колокольчик» Набережных Челнов, где арендовала помещение футбольная секция «Пантера», организованная индивидуальным предпринимателем, имя которого не называется. Baza уточнила, что запись сделана в октябре 2024 года.
По словам матери избитого ребенка, травм он не получил, но стал плохо спать и боится ходить на тренировки. В беседе с RT женщина рассказала, что ее сын прилег на пол, так как устал.
«Видимо, баловался, как все дети. И тренер сказал, чтобы другие дети били его лежачего. Я сначала не поверила, написала в родительский чат, и другие дети подтвердили», – заявила женщина.
Мать ребенка подчеркнула, что тренер отрицал вину, называя ее сумасшедшей.
«Сказал, чтобы я это еще доказала. А когда я сказала про запись, он ответил: «Ну там же нет звука», – отметила женщина.
Мама мальчика добавила, что тренера уволили в тот же день. К руководству детсада и спортшколы претензий у нее нет.
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