В Набережных Челнах тренер по футболу принудил детей бить ногами лежащего сверстника. Инцидент произошел в октябре, мужчину уволили

В Татарстане тренер по футболу принудил детей бить ногами лежащего сверстника.

На камеру наблюдения попали кадры того, как сидящие на скамейке дети несколько раз пинают лежащего рядом на полу мальчика, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал «Жесть Казани».

Это заметил тренер и, не останавливая происходящее, что-то говорит воспитанникам, после чего те толпой окружили сверстника и начали бить его ногами и руками. Сам мужчина наблюдал за происходящим, однако через несколько секунд свистнул в свисток, и дошкольники начали расходиться.

По информации канала, инцидент произошел до Нового года в детсаду «Колокольчик» Набережных Челнов, где арендовала помещение футбольная секция «Пантера», организованная индивидуальным предпринимателем, имя которого не называется. Baza уточнила, что запись сделана в октябре 2024 года.

По словам матери избитого ребенка, травм он не получил, но стал плохо спать и боится ходить на тренировки. В беседе с RT женщина рассказала, что ее сын прилег на пол, так как устал.

«Видимо, баловался, как все дети. И тренер сказал, чтобы другие дети били его лежачего. Я сначала не поверила, написала в родительский чат, и другие дети подтвердили», – заявила женщина.

Мать ребенка подчеркнула, что тренер отрицал вину, называя ее сумасшедшей.

«Сказал, чтобы я это еще доказала. А когда я сказала про запись, он ответил: «Ну там же нет звука», – отметила женщина.

Мама мальчика добавила, что тренера уволили в тот же день. К руководству детсада и спортшколы претензий у нее нет.