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  • Чиновника будут судить за незакрепленные футбольные ворота – 4-летний мальчик из Волжского получил переломы, когда они упали на него. На ремонт площадки было выделено 1,8 млн рублей
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Чиновника будут судить за незакрепленные футбольные ворота – 4-летний мальчик из Волжского получил переломы, когда они упали на него. На ремонт площадки было выделено 1,8 млн рублей

Чиновника из Волжского привлекут к суду за упавшие на ребенка футбольные ворота.

Как сообщает «Высота 102», в Волжском завершено расследование уголовного дела о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. Сообщается, что перед судом предстанет председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности администрации города.

Суд рассмотрит инцидент, произошедший в мае 2023 года. Во время игры в футбол незакрепленные футбольные ворота упали на 4-летнего ребенка. В итоге мальчик получил закрытые переломы правой большой и малоберцовой костей.

Следователи установили, что финансовая возможность отремонтировать уличную спортивную площадку у администрации имелась. На эти цели в 2022 и 2023 годах из бюджета было выделено в общей сложности 1 миллион 800 тысяч рублей. Обвинение чиновнику уже предъявлено.

Как следует из данных, опубликованных на сайте администрации Волжского, председателем комитета по обеспечению жизнедеятельности администрации города является Сергей Ракутов. Чиновник был назначен на эту должность 3 мая 2023 года, то есть незадолго до инцидента. Ранее он работал заместителем руководителя этого комитета.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Высота 102»
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