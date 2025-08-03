  • Спортс
13

Суперкубок Нидерландов. ПСВ обыграл «Гоу Эхед Иглс» и взял трофей в рекордный 15-й раз

ПСВ обыграл «Гоу Эхед Иглс» в матче за Суперкубок Нидерландов.

В прошлом сезоне клуб из Эйндховена выиграл Эредивизи, а «Гоу Эхед Иглс» впервые стали обладателями Кубка страны.

ПСВ выиграл трофей в 15-й раз – это рекорд Нидерландов.

Суперкубок Нидерландов

Суперкубок. Финал
3 августа 16:00, Филипс Стадион
ПСВ
Завершен
2 - 1
Гоу Эхед Иглс
Матч окончен
Плеа   Обиспо
86’
  Дест
84’
82’
Джеймс   Батен
  Наубер
78’
75’
Суре   Адельгор
64’
Крамер
Верман   ван Боммел
62’
Дриауех   Пепи
62’
Гасьоровски   Тил
62’
56’
Маргарет   Смит
2тайм
Перерыв
35’
  Суре
ПСВ
Коварж, Мауро Жуниор, Гасьоровски, Фламинго, Дест, Верман, Схаутен, Сайбари, Дриауех, Плеа, Перишич
Запасные: Сильдийя, Вайерс, Лэнд, Обиспо, Нагало, Бабади, Олей, ван ден Берг, Тил, ван Боммел, Пепи, Схикс
1тайм
Гоу Эхед Иглс:
де Бюссер, Джеймс, Крамер, Наубер, Дейл, Линтхорст, Твигт, Суре, Бреум, Маргарет, Эдвардсен
Запасные: Тенгстедт, Дирксен, Петтерссон, Стоккерс, Плогманн, Вердони, Смит, Адельгор, Бломме, Салах Рамуни, Сивертсен, Батен
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс
результаты
logoПСВ
logoСуперкубок Нидерландов
logoГоу Эхед Иглс
