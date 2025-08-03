Суперкубок Нидерландов. ПСВ обыграл «Гоу Эхед Иглс» и взял трофей в рекордный 15-й раз

ПСВ обыграл «Гоу Эхед Иглс» в матче за Суперкубок Нидерландов.

В прошлом сезоне клуб из Эйндховена выиграл Эредивизи, а «Гоу Эхед Иглс » впервые стали обладателями Кубка страны.

ПСВ выиграл трофей в 15-й раз – это рекорд Нидерландов.

Суперкубок Нидерландов

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.