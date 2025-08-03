Матч окончен
Суперкубок Нидерландов. ПСВ обыграл «Гоу Эхед Иглс» и взял трофей в рекордный 15-й раз
ПСВ обыграл «Гоу Эхед Иглс» в матче за Суперкубок Нидерландов.
В прошлом сезоне клуб из Эйндховена выиграл Эредивизи, а «Гоу Эхед Иглс» впервые стали обладателями Кубка страны.
ПСВ выиграл трофей в 15-й раз – это рекорд Нидерландов.
Суперкубок. Финал
3 августа 16:00, Филипс Стадион
Завершен
2 - 1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
