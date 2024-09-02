По подозрению в растлении 10-летней девочки задержали футбольного тренера в Павлодаре

В Казахстане футбольного тренера подозревают в растлении 10-летней девочки.

В социальных сетях распространилась новость о том, что 1 сентября в Павлодаре был задержан тренер по футболу. Его подозревают в совершении развратных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки.

Согласно показаниям ребенка, мужчина трогал девочку и заставлял ее гладить его «в некоторых местах». Для этого он увез ее в гостиницу, а затем вернул во двор дома.

В департаменте полиции Павлодара прокомментировали ситуацию.

«По подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП города Павлодара. Ход расследования находится на контроле у руководства ДП области», – заявили в ведомстве.