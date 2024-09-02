По подозрению в растлении 10-летней девочки задержали футбольного тренера в Павлодаре

Теги происшествия высшая лига Казахстан детский футбол Sports – Казахстан Футбол

В Казахстане футбольного тренера подозревают в растлении 10-летней девочки.

В социальных сетях распространилась новость о том, что 1 сентября в Павлодаре был задержан тренер по футболу. Его подозревают в совершении развратных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки.

Согласно показаниям ребенка, мужчина трогал девочку и заставлял ее гладить его «в некоторых местах». Для этого он увез ее в гостиницу, а затем вернул во двор дома. 

В департаменте полиции Павлодара прокомментировали ситуацию. 

«По подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП города Павлодара. Ход расследования находится на контроле у руководства ДП области», – заявили в ведомстве. 

10 комментариев
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Это очень спортивная новость.
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Ригобер?
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На кол
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Расстрелять на ...!
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Ответ Sergio19882007
Может это как в фильме с Лиамом Ниссаном,название не помню
Мадс Микельсон, фильм Охота. Про воспитателя детского сада, которого оклеветала маленькая девочка.
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Может это как в фильме с Лиамом Ниссаном,название не помню
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Что же это творится, люди????
На кол этих сукиных детей посадить , там им место !!!!!
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в таких странах как Кыргызстан,Казахстан и Узбекистан лучше уж в таких обвинениях, желательно чтоб тебя посадили, и в одиночную камеру.. оправдательный приговор для них закончится трагедией, причем не только для насильника, но и всех его членов семьи. в общем, он попался "круто"! если все это правда то ему крышка в любом случае.
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Ответ Бестрофеник 2024
Ригобер?
Причем тут Ригобер? Месси же не играл
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