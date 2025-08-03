  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Голенков об 1:4 с «Крыльями»: «Обидно, что болельщики на 84-й минуте покидают стадион. Я бы заплакал, если бы были силы. Сейчас трудные времена, я не вижу в «Ростове» безразличных»
10

Голенков об 1:4 с «Крыльями»: «Обидно, что болельщики на 84-й минуте покидают стадион. Я бы заплакал, если бы были силы. Сейчас трудные времена, я не вижу в «Ростове» безразличных»

Егор Голенков обратился к болельщикам «Ростова» после матча с «Крыльями Советов».

Ростовчане дома уступили самарцам (1:4) в 3-м туре Мир РПЛ.

После 75-й минуты матча домашние фанаты начали массово покидать трибуны «Ростов Арены».

«Тяжело сейчас что-то комментировать, смешанные чувства... Хочу обратиться к болельщикам. Сейчас будут трудные времена, нам надо сплотиться в одно целое.

Огромное спасибо всем, кто дождался окончания матча, потому что после четвертого гола от «Крыльев» я посмотрел на трибуны – люди начали уходить с трибун. Мне обидно, что болельщики на 84-й минуте покидают стадион.

Я в команде не вижу ни одного безразличного – игроки отдают силы, у ребят ноги сводит. Для меня это очень больно. В этом моменте, если бы у меня были силы, то я бы заплакал», – сказал нападающий «Ростова».

Поражение от «Крыльев» стало для клуба третьим подряд в чемпионате. На счету команды Джонатана Альбы ноль очков.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoРостов
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoЕгор Голенков
болельщики
Ростов-Арена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Ростова» Альба после 1:4 от «Крыльев»: «Чувствую полное доверие руководства, никакого давления не ощущаю. Я должен найти ключ к команде»
322 августа, 18:12
Тренер «Ростова» Альба об 1:4 с «Крыльями»: «Должно быть, я сумасшедший, но мне команда понравилась, мы были лучше. В поражении виноват я»
132 августа, 17:52
«Ростов» проиграл все 4 матча с начала сезона с общим счетом 2:9
212 августа, 17:06
Главные новости
Слот о гибели Жоты: «Это повлияло на каждого в «Ливерпуле», Диогу навсегда в наших сердцах. Горжусь силой и мужеством игроков, они сплотились в сложнейшей ситуации»
131 минуту назад
«Реал» и Гонсало продлят контракт до 2030 года. Отступные форварда вырастут до 1 млрд евро (As)
746 минут назад
У ЦСКА и «Эстудиантеса» возникли разногласия по форме оплаты трансфера Паласиоса (Сесар Луис Мерло)
11сегодня, 17:50
«МЮ» хочет 50 млн фунтов за Гарначо. «Челси» уверен, что игрок желает перейти именно к ним
16сегодня, 17:44
Жирков о самом популярном клубе России: «У «Спартака» много болельщиков еще с 90-х. «Зенит» популярнее в последние годы, потому что много выигрывал чемпионат, еврокубки»
82сегодня, 17:38
«Бавария» сделала запрос по Джексону. Форвард «Челси» также интересен «Ньюкаслу», его оценивают в 65 млн евро (Флориан Плеттенберг)
33сегодня, 17:28
Захарян тренируется с «Сосьедадом» в «почти нормальном» режиме. Хавбек надеется восстановиться к матчу с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги (Marca)
42сегодня, 17:17
Иньиго расторгнет контракт с «Барсой» и перейдет в «Аль-Наср». Соглашение с саудовским клубом – по схеме «1+1» (Фабрицио Романо)
79сегодня, 17:11
«Вильярреал» о Парти и обвинении в изнасилованиях: «Игрок категорически отстаивает свою невиновность. Клуб признает презумпцию невиновности и ожидает решения правосудия»
2сегодня, 16:57
Решение о дисквалификации Писарского оставлено в силе, сообщил юрист форварда: «Теперь одна дорога – в CAS»
17сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Аль-Наср» Роналду против «Риу Аве», «Бавария» забила 4 гола «Тоттенхэму»
68 минут назадLive
Ширер считает, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ в новом сезоне. «Арсенал» – 2-й, «Ман Сити» – 3-й, «Челси» – 4-й, «МЮ» – 6-й
713 минут назад
«Ливерпуль» готов сделать новое предложение по Исаку, если «Ньюкасл» согласится обсуждать трансфер. Форвард по-прежнему хочет перейти
217 минут назад
Скауты «МЮ» следили за защитником «Фиорентины» Комуццо. «Фиалки» оценивают его в 40 млн евро
233 минуты назад
«Фортуна» удивлена заявлением еврейской общины по поводу отказа от трансфера израильтянина Вейсмана. У клуба хорошие отношения с организацией, он поддерживает много проектов по борьбе с дискриминацией
353 минуты назад
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Чалова и Оздоева против «Вольфсберга», «Шахтер» в гостях у «Панатинаикоса»
755 минут назадLive
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина сыграл вничью с АЕК, «Астана» в гостях у «Лозанны», «Шериф» против «Андрелехта»
11сегодня, 18:07Live
Кобель о влиянии КЧМ на предсезонку «Боруссии»: «Благодаря ему мы стали более сыгранными. В прошлом году отдыха было еще меньше из-за финала ЛЧ и Евро»
сегодня, 18:06
Джованни Симеоне перешел из «Наполи» в «Торино» на правах аренды с условным обязательством выкупа за 8 млн евро. Контракт по схеме «3+1»
2сегодня, 17:29Фото
Быстров о Заболотном: «Если «Спартаку» сейчас нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком»
10сегодня, 17:14