Голенков об 1:4 с «Крыльями»: «Обидно, что болельщики на 84-й минуте покидают стадион. Я бы заплакал, если бы были силы. Сейчас трудные времена, я не вижу в «Ростове» безразличных»

Егор Голенков обратился к болельщикам «Ростова» после матча с «Крыльями Советов».

Ростовчане дома уступили самарцам (1:4) в 3-м туре Мир РПЛ .

После 75-й минуты матча домашние фанаты начали массово покидать трибуны «Ростов Арены».

«Тяжело сейчас что-то комментировать, смешанные чувства... Хочу обратиться к болельщикам. Сейчас будут трудные времена, нам надо сплотиться в одно целое.

Огромное спасибо всем, кто дождался окончания матча, потому что после четвертого гола от «Крыльев» я посмотрел на трибуны – люди начали уходить с трибун. Мне обидно, что болельщики на 84-й минуте покидают стадион.

Я в команде не вижу ни одного безразличного – игроки отдают силы, у ребят ноги сводит. Для меня это очень больно. В этом моменте, если бы у меня были силы, то я бы заплакал», – сказал нападающий «Ростова».

Поражение от «Крыльев » стало для клуба третьим подряд в чемпионате. На счету команды Джонатана Альбы ноль очков.