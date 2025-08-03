Голенков об 1:4 с «Крыльями»: «Обидно, что болельщики на 84-й минуте покидают стадион. Я бы заплакал, если бы были силы. Сейчас трудные времена, я не вижу в «Ростове» безразличных»
Ростовчане дома уступили самарцам (1:4) в 3-м туре Мир РПЛ.
После 75-й минуты матча домашние фанаты начали массово покидать трибуны «Ростов Арены».
«Тяжело сейчас что-то комментировать, смешанные чувства... Хочу обратиться к болельщикам. Сейчас будут трудные времена, нам надо сплотиться в одно целое.
Огромное спасибо всем, кто дождался окончания матча, потому что после четвертого гола от «Крыльев» я посмотрел на трибуны – люди начали уходить с трибун. Мне обидно, что болельщики на 84-й минуте покидают стадион.
Я в команде не вижу ни одного безразличного – игроки отдают силы, у ребят ноги сводит. Для меня это очень больно. В этом моменте, если бы у меня были силы, то я бы заплакал», – сказал нападающий «Ростова».
Поражение от «Крыльев» стало для клуба третьим подряд в чемпионате. На счету команды Джонатана Альбы ноль очков.