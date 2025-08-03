Винисиус считает, что его место в «Реале», и намерен вернуться в лучшую форму к началу сезона (Marca)
Винисиус считает, что его место в «Реале».
Бразилец намерен вернуться в лучшую форму к началу сезона, сообщает Marca. В окружении Винисиуса говорят, что сюжеты в медиа за последние недели о напряженности в отношениях с «Реалом» были не всегда близки к реальности.
В самом мадридском клубе все спокойно. Все, что им нужно было обсудить с бразильцем, было сделано в марте и апреле.
Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» истекает летом 2027 года. Переговоры о его продлении на данный момент зашли в тупик.
