Винисиус считает, что его место в «Реале», и намерен вернуться в лучшую форму к началу сезона (Marca)

Винисиус считает, что его место в «Реале».

Бразилец намерен вернуться в лучшую форму к началу сезона, сообщает Marca. В окружении Винисиуса говорят, что сюжеты в медиа за последние недели о напряженности в отношениях с «Реалом» были не всегда близки к реальности.

В самом мадридском клубе все спокойно. Все, что им нужно было обсудить с бразильцем, было сделано в марте и апреле.

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом » истекает летом 2027 года. Переговоры о его продлении на данный момент зашли в тупик.