34

Аморим об «МЮ»: «Моя цель – остаться в клубе на 20 лет. Это не самое сильное давление в жизни – когда я завершил карьеру игрока, мы с женой вели таблицу с финансами»

Рубен Аморим высказался о давлении в «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне.

«Это не было самым сильным давлением в моей жизни.

Из-за травм мне пришлось очень быстро завершить карьеру игрока. Помню, мы с женой вели таблицу в Excel, где были все наши финансы и все мои потребности. Я хотел помогать своей семье, в то время я чувствовал давление.

Сейчас это скорее вопрос эго. Я хочу быть тренером «Манчестер Юнайтед» какое-то время. Мне понадобилось пять лет на то, чтобы выбрать этот клуб. Я не хочу потерпеть неудачу.

Я хочу остаться на 20 [лет]. Это моя цель. Я искренне верю в нее», – заявил главный тренер «МЮ».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
деньги
психология
