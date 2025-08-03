На Бардагжи претендовали 15 клубов, рассказал его агент: «За 20 лет работы не видел такого интереса к игроку. Многие видели фото Руни в футболке «Барселоны» – это была мечта»

Перешедшим в «Барселону» Руни Бардагжи этим летом интересовались 15 клубов.

Об этом рассказал агент футболиста Кристиан Эмиль.

В середине июля 19-летний вингер покинул «Копенгаген», подписав контракт с каталонцами до 30 июня 2029 года. В сезоне-2024/25 Бардагджи провел в высшей лиге Дании всего 5 игр из-за разрыва крестообразной связки.

«За почти 20 лет работы агентом я никогда не видел такого интереса к игроку, особенно к тому, кто только что вернулся после длительной травмы.

Мы не раз встречались на ужинах, я регулярно общался с «Барселоной», как и со многими другими клубами.

Думаю, большинство людей видели детские фотографии Руни в футболке «Барселоны». Это всегда было мечтой для него и его семьи.

Мы всегда верили, что однажды он будет носить сине-гранатовую футболку в реальной жизни», – заявил Эмиль.