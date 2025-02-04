Роналду рассказал, как мог перейти в «Барсу» в молодости: «Встречался с человеком из клуба. Они планировали подписать меня через год, а «МЮ» готов был забрать сразу»

Криштиану Роналду рассказал, как однажды мог оказаться в «Барселоне».

«Я мог играть за «Барселону» [в молодости]. Встречался с человеком из клуба, они хотели меня подписать, но этого не случилось.

Они планировали подписать меня через год, а «Манчестер » готов был забрать сразу», – сказал нападающий «Аль-Насра ».

Роналду считает, что изменил футбол: «Особенно в плане восстановления. Я поменял взгляды многих футболистов»

Роналду о стадионе «Барсы»: «Меня не волновали оскорбления, я думал только о том, как забить, чтобы заткнуть этих людей. Мне больше нравилось забивать на «Камп Ноу», чем на «Бернабеу»