Роналду рассказал, как мог перейти в «Барсу» в молодости: «Встречался с человеком из клуба. Они планировали подписать меня через год, а «МЮ» готов был забрать сразу»
Криштиану Роналду рассказал, как однажды мог оказаться в «Барселоне».
«Я мог играть за «Барселону» [в молодости]. Встречался с человеком из клуба, они хотели меня подписать, но этого не случилось.
Они планировали подписать меня через год, а «Манчестер» готов был забрать сразу», – сказал нападающий «Аль-Насра».
Роналду считает, что изменил футбол: «Особенно в плане восстановления. Я поменял взгляды многих футболистов»
Роналду о стадионе «Барсы»: «Меня не волновали оскорбления, я думал только о том, как забить, чтобы заткнуть этих людей. Мне больше нравилось забивать на «Камп Ноу», чем на «Бернабеу»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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