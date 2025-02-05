«МЮ» отдал Маласиа в аренду ПСВ до конца сезона с правом выкупа за 10 млн евро

«МЮ» отдал Тирелла Маласиа в аренду ПСВ.

25-летний защитник будет выступать за клуб из Нидерландов до конца сезона. Соглашение предусматривает право выкупа.

Сообщалось , что в случае выкупа Маласиа ПСВ заплатит 10 млн евро. «Манчестер Юнайтед» также получит 30% от возможной перепродажи футболиста.

В нынешнем сезоне Маласиа провел три матча в АПЛ . Нидерландец перешел в «Манчестер Юнайтед » в 2022 году за 15+2 миллиона евро.

Фото: psv.nl