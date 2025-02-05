«МЮ» отдаст Маласиа в аренду в ПСВ с опцией выкупа за 10 млн евро. Манкунианцы получат 30% в случае перепродажи защитника

ПСВ арендует у «Манчестер Юнайтед» защитника Тирелла Маласиа.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что клуб из Нидерландов договорился о переходе 25-летнего защитника на правах аренды.

Маласиа будет выступать за ПСВ до конца сезона, нидерландский клуб покроет затраты на зарплату игрока. Также по условиям сделки у ПСВ есть опция выкупа защитника за 10 млн евро.

«Манчестер Юнайтед » получит 30% от возможной будущей продажи нидерландца.

В нынешнем сезоне Маласиа сыграл три матча в АПЛ . Защитник перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году за 15+2 миллиона евро.