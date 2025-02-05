«МЮ» отдаст Маласиа в аренду в ПСВ с опцией выкупа за 10 млн евро. Манкунианцы получат 30% в случае перепродажи защитника
ПСВ арендует у «Манчестер Юнайтед» защитника Тирелла Маласиа.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что клуб из Нидерландов договорился о переходе 25-летнего защитника на правах аренды.
Маласиа будет выступать за ПСВ до конца сезона, нидерландский клуб покроет затраты на зарплату игрока. Также по условиям сделки у ПСВ есть опция выкупа защитника за 10 млн евро.
«Манчестер Юнайтед» получит 30% от возможной будущей продажи нидерландца.
В нынешнем сезоне Маласиа сыграл три матча в АПЛ. Защитник перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году за 15+2 миллиона евро.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем