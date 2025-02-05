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Агент Батракова о новом контракте Алексея с «Локо»: «Как только внутри клуба разберутся, все пойдет гораздо быстрее. Вопрос касается бюджетирования всей команды»

Агент Алексея Батракова рассказал о ситуации с новым контрактом игрока с «Локо».

– Можете порадовать болельщиков «Локомотива» и рассказать, как на сегодняшний день обстоит дело с новым контрактом Батракова?

– Скажем так: точно не будем огорчать футбольную общественность. Работа ведется, сейчас преимущественно разговариваем с клубом по телефону. Но после того, как команда вернется со сборов, увидимся с руководителями «Локо» и уже дальше в очном формате продолжим контактировать по поводу нового контракта Алексея.

– Так когда может наступить конкретика? До возобновления чемпионата?

– Все стороны заинтересованы, чтобы подписать новый контракт по возможности побыстрее. Но здесь есть один небольшой нюанс. Непосредственно в самом клубе. Не могу говорить на эту тему подробнее. Если в «Локо» захотят, они сами расскажут.

– Вот как?

– Сейчас новый контракт Батракова уже в большей степени зависит от клуба. Как только они там внутри «Локомотива» разберутся с определенными вещами, все пойдет гораздо быстрее.

– Этот нюанс лежит в финансовой плоскости?

– Да, в финансовой. Но это касается бюджетирования всей команды, а не непосредственно контракта Алексея.

– На какой срок контракта рассчитывает сторона игрока?

– У нас есть определенное понимание. Скорее всего, мы остановимся на четырехлетнем новом соглашении, – сказал Владимир Кузьмичев

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
Владимир Кузьмичев
logoСпорт-Экспресс
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
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