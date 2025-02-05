Мусаев о Кордобе: «Джон любит конфликт с оппонентом, ему нужна внешняя мотивация. Его гнев надо направлять в правильное русло – тогда его сложно остановить»
«Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0 в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.
На 55-й минуте защитник «быков» Тормена прямой ногой ударил сбоку в голень нападающего бело-голубых Дениса Бокова. После этого между игроками команд произошла потасовка, бразилец получил прямую красную карточку.
«Наши ребята считали, что за пару минут до эпизода с Торменой и Боковым был фол на Кордобе, мы могли рассчитывать на пенальти или опасный стандарт. Джону иногда нужна внешняя мотивация.
Он любит какой‑то конфликт с оппонентом. Мы много говорим об этом. Вот этот его гнев, его эмоции надо направлять в правильное русло, тогда его очень сложно остановить», – сказал главный тренер «Краснодара».
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