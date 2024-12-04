IFAB собирается изменить правила после неудаления Артеты в матче с «Интером» – испанец взял мяч до ухода за линию, за что положена красная. Если цель – быстрее возобновить игру, будут давать желтую

IFAB может поменять правила касательно вмешательства тренеров в игру.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) собирается изменить правило, касающееся вмешательства тренеров в игровой процесс, после того как главный тренер «Арсенала » Микель Артета избежал удаления в матче Лиги чемпионов против «Интера » (0:1).

Защитник «нерадзурри» Маттео Дармиан пытался сыграть в мяч, который уходил за боковую линию, но Артета поднял его до того, как мяч пересек линию. Судья Иштван Ковач показал испанцу желтую карточку, хотя, согласно регламенту, он должен был получить красную.

Ранее в этом году тренер «Вест Бромвича » Карлос Корберан и тренер «Килмарнока» Дерек Макиннис были удалены за аналогичные действия.

Как сообщает ESPN, после обсуждений на Ежегодном рабочем собрании IFAB в понедельник было рекомендовано изменить это правило. Хотя решение Ковача на «Сан-Сиро» было неверным, IFAB считает, что если единственное намерение тренера – помочь быстро возобновить игру (как это было в случаях с Артетой, Корбераном и Макиннисом – Спорс’‘), то более подходящим наказанием будет предупреждение.

Изменение правила, которое может вступить в силу следующим летом, должно быть одобрено на общем собрании IFAB 1 марта.

Еще одно правило, которое планируется изменить, касается спорного мяча. В настоящее время, если команда владеет мячом и передача попадает в судью, то команда получает спорный мяч независимо от ситуации. Предлагается, чтобы, если пас был неточным и очевидно шел к другой команде, спорный мяч отдавался сопернику.