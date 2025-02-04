«Сантос» по просьбе Неймара ведет переговоры о переходе Паредеса. Они дружат со времен «ПСЖ»
«Сантос» пытается подписать Леандро Паредеса по просьбе Неймара.
Бразильский клуб ведет переговоры с «Ромой» о трансфере 30-летнего полузащитника, сообщает UOL.
Паредес – близкий друг Неймара, ранее перешедшего в «Сантос». Игроки сдружились во время совместного выступления за «ПСЖ», и теперь Неймар хотел бы видеть Паредеса в «Сантосе».
Отмечается, что аргентинец положительно смотрит на возможный переход, однако «Рома» не намерена расставаться с игроком, несмотря на то, что контракт Леандро истекает следующим летом.
«Сантос» готов предложить финансовую компенсацию, чтобы убедить итальянцев, и ожидает ответа в ближайшие дни.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: UOL
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