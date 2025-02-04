«Сантос» по просьбе Неймара ведет переговоры о переходе Паредеса. Они дружат со времен «ПСЖ»

«Сантос» пытается подписать Леандро Паредеса по просьбе Неймара.

Бразильский клуб ведет переговоры с «Ромой» о трансфере 30-летнего полузащитника, сообщает UOL.

Паредес – близкий друг Неймара , ранее перешедшего в «Сантос». Игроки сдружились во время совместного выступления за «ПСЖ», и теперь Неймар хотел бы видеть Паредеса в «Сантосе ».

Отмечается, что аргентинец положительно смотрит на возможный переход, однако «Рома » не намерена расставаться с игроком, несмотря на то, что контракт Леандро истекает следующим летом.

«Сантос» готов предложить финансовую компенсацию, чтобы убедить итальянцев, и ожидает ответа в ближайшие дни.