Неймар на личном вертолете прилетел на первую тренировку в «Сантосе». У форварда пока нет жилья в городе, он в процессе покупки дома
Неймар прилетел на первую тренировку в «Сантосе» на личном вертолете.
Globo Esporte сообщает, что нападающий добирался до клубной базы «Сантоса» из своего дома в Мангаратибе в штате Рио-де-Жанейро. При этом Неймар планирует переезд в Сантус вместе с семьей в ближайшее время – ожидается, что футболист уже на следующей неделе завершит покупку особняка в престижном районе города Морро.
Личный вертолет Неймара, построенный в 2019 году, рассчитан на двух пилотов и восьмерых пассажиров и способен совершать перелеты в неблагоприятных погодных условиях. Перелет из Мангаратибы в Сантус занял около часа.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Globo Esporte
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем