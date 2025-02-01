Неймар после возвращения в «Сантос»: «Я живу во сне и не хочу просыпаться 🤍🖤»
Неймар сравнил возвращение в «Сантос» со сном.
Вчера бразильский клуб официально объявил о подписании 32-летнего форварда.
«Я живу во сне и не хочу просыпаться 🤍🖤», – написал футболист в соцсети, выложив фотографии с презентации.
Неймар не сдержал слез на презентации в «Сантосе», когда трибуны начали скандировать его имя
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Неймара
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