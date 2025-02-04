У Соболева 3 гола в 4 товарищеских матчах за «Зенит». Форвард сравнял счет в матче с ЦСКА на 90-й минуте

Александр Соболев вновь забил за «Зенит».

Нападающий сравнял счет на 90-й минуте матча с ЦСКА в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. «Зенит » одержал победу в серии пенальти (4:1, основное время – 2:2).

Ранее Соболев забивал в товарищеских матчах со сборной Иордании (1:0) и «Динамо» (1:3). На счету форварда 3 гола в 4 товарищеских матчах этой зимой, он не забил только в первом матче с Иорданией. В игре с «Ноа» (1:2) Александр не участвовал.

В этом сезоне Соболев, перешедший в «Зенит» из «Спартака», провел 11 игр в Мир РПЛ и ни разу не забил. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь .